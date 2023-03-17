Там отметили, что Международный уголовный суд является независимым от Секретариата (ООН), поэтому такая коммуникация возможна.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерреш продолжит коммуникацию и встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, несмотря на выдачу ордера на его арест.

Напомним, что сегодня Международный суд Гааги официально заявил о возможной причастности российского диктатора и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой к депортации детей с территории Украины.

Как отметил представитель офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик в рамках своего брифинга, Международный уголовный суд не связан в юридическом поле с Секретариатом (ООН) в контексте подобных вопросов.

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"Мы придерживаемся позиции, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", - подчеркнул он.

Также спикер Гутерреша неоднозначно ответил по поводу возможности дальнейшего участия Путина в мероприятиях ООН в случае, если они будут проводиться на территории стран-подписантов Римского статута (участников МУС)

"Как я уже сказал, это решение касается всех: генеральный секретарь всегда будет говорить с тем, с кем ему нужно говорить, чтобы двигаться вперед", - отметил он.

Лидеру РФ Владимиру Путину "заказан" въезд в 123 страны МУС

Напомним, что на фоне решения о выдаче международного ордера на арест у Путина могут возникнуть трудности с поездкой в 123 страны, которые являются подписантами так называемого Римского статута. Это договор, обязательства которого распространяются на всех участников Международного уголовного суда Гааги.

В частности, в связи с выдачей международного ордера со стороны МУС Путина могут арестовать на территории любой из выше упомянутых стран.

Как сегодня отметил глава Минюста Британии Доминик Рааб, российскому диктатору будет трудно проигнорировать этот факт.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов отметил еще одно последствие этого решения для Путина - теперь к нему в "гости" навряд ли приедет Си Цзиньпин.

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