Все боеспособные силы РФ сосредоточены на оккупированных территориях Украины, добавил представитель управления.

Конфликты, подобные сегодняшним в Белгородской области, могут возникать и на других территориях Российской Федерации.

Такое мнение высказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона, комментируя события на российском пограничье. Он отметил, что в последнее время география деятельности повстанцев и их количество только увеличиваются.

"В конце концов, мы должны рассматривать не только отдельные события на Белгородщине. Но в целом так называемая РФ сегодня - это несостоятельное государство, внутри которого огромное количество конфликтов. Центральная власть неадекватна и события на Белгородщине абсолютно это демонстрируют", - заявил Юсов.

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Спикер отметил, что все боеспособные силы РФ сейчас сосредоточены на оккупированных территориях Украины. "А на территории самой РФ - беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что подобные конфликты могут распространяться в разных уголках территории, которая сейчас называется РФ, набирать обороты, в том числе и в столичном регионе", - отметил он.

Повстанцы на территории РФ: что известно

Напомним, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" этой весной совершили ряд рейдов на российскую территорию.

22 мая они вместе с Легионом "Свобода России" пересекли границу, войдя в Грайворонский район Белгородщины. Они сообщили, что хотят создать демилитаризованную зону.

В начале июня они объявили о начале второго этапа своих действий. Впоследствии повстанцы сообщили, что заходят в пригород города Шебекино и о взятии под контроль села Новая Таволжанка.

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