По подсчетам ЦИК, уверенно лидирует правящая партия. Она берет большинство голосов в парламенте.

Центризбирком Грузии признал парламентские выборы состоявшимися и озвучил предварительные результаты голосования. Лидирует партия власти.

Так, по результатам обработки 70,9% бюллетеней партии набирают:

правящая "Грузинская мечта" – 52,9% голосов;

"Коалиция перемен" — 11,2%;

"Единство — национальное движение" — 9,8%;

"Сильная Грузия" — 9%;

"Гахария — За Грузию" — 8,2%.

Таким образом, только четыре оппозиционные партии или блока преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в грузинский парламент.

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Парламентские выборыв Грузии

Как писал УНИАН, сегодня в Грузии голосовали за новый состав парламента. Избирательный процесс сопровождался случаями массового вброса бюллетеней и столкновениями на участках и рядом с ними. Насколько масштабными и значимыми были эти нарушения, пока не ясно.

После закрытия избирательных участков власти и оппозиция объявили данные своих экзитполов, по которым каждый из них признал себя победителем.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже успел поздравить грузинские власти с победой. Причем сделал это через 10 минут после закрытия участков, вряд ли успев ощнакомиться с данными экзитполов.

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