Центризбирком Грузии признал парламентские выборы состоявшимися и озвучил предварительные результаты голосования. Лидирует партия власти.
Так, по результатам обработки 70,9% бюллетеней партии набирают:
- правящая "Грузинская мечта" – 52,9% голосов;
- "Коалиция перемен" — 11,2%;
- "Единство — национальное движение" — 9,8%;
- "Сильная Грузия" — 9%;
- "Гахария — За Грузию" — 8,2%.
Таким образом, только четыре оппозиционные партии или блока преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в грузинский парламент.
Парламентские выборыв Грузии
Как писал УНИАН, сегодня в Грузии голосовали за новый состав парламента. Избирательный процесс сопровождался случаями массового вброса бюллетеней и столкновениями на участках и рядом с ними. Насколько масштабными и значимыми были эти нарушения, пока не ясно.
После закрытия избирательных участков власти и оппозиция объявили данные своих экзитполов, по которым каждый из них признал себя победителем.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже успел поздравить грузинские власти с победой. Причем сделал это через 10 минут после закрытия участков, вряд ли успев ощнакомиться с данными экзитполов.