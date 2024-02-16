Принятый закон также позволяет однополым парам усыновлять детей.

Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки. Об этом сообщает SkyNews.

Как сообщается, исторический законопроект, разработанный правоцентристским правительством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, был принят в четверг вечером большинством голосов.

Принятый закон также позволяет однополым парам легально усыновлять детей, но не разрешает мужчинам-геям заводить биологических детей через суррогатных матерей в Греции.

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Премьер-министр Греции назвал принятие законопроекта "вехой в области прав человека", которая показала Грецию как "прогрессивную и демократическую страну, страстно приверженную европейским ценностям".

"Люди, которые раньше были невидимыми, наконец-то станут видимыми вокруг нас. И вместе с ними многие дети, наконец, найдут свое законное место", - сказал он.

У здания парламента Греции сторонники законопроекта, размахивая радужными транспарантами, громко аплодировали и обнимались, когда были объявлены результаты голосования.

Однако голосование произошло на фоне протестов со стороны противников реформы. Как сообщается, законопроект встретил сильную оппозицию со стороны влиятельной православной церкви Греции, представители которой утверждали, что реформы могут подорвать традиционные семейные ценности.

Архиепископ Иероним, глава Православной Церкви, заявил, что законопроект "подрывает социальную сплоченность".

Тем временем опросы общественного мнения перед голосованием показали, что большинство греков поддержали реформу с небольшим перевесом.

Однополые браки - последние новости

В декабре 2023 года Ватикан официально разрешил католическому духовенству благословлять гомосексуальные пары. Тогда Папа Римский отметил, что церковь "расширила и обогатила" свое понимание того, что такое благословение.

А в начале текущего года в Эстонии вступил в силу Закон о равноправии в браке. Согласно документу, брак могут заключать двое совершеннолетних людей независимо от их пола.

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