По словам премьер-министра страны, ежедневно Польша фиксирует сотни незаконных попыток пересечения границы.

Вскоре Польша примет закон о приостановлении доступа к убежищу для новоприбывших, которые пересекают границу через Беларусь. Такое решение будет принято на фоне обвинений в сторону Москвы по использованию миграционных потоков как оружия, чтобы подорвать безопасность в регионе, пишет Politico.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, такой закон уже одобрил парламент страны и должен быть подписан президентом Анджеем Дудой.

"Каждый день задержки подвергает наших пограничников, солдат и полицейских еще большему риску, продолжая этот острый кризис на границе. Благодаря этой жесткой политике мы эффективно останавливаем волну", - отметил Туск.

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В Politico добавили, что такой закон предоставит правительству право приостанавливать регистрацию заявлений о предоставлении убежища в определенных пограничных зонах на срок до 60 дней, который могут продлить с согласия парламента. В то же время исключением будут уязвимые группы, а именно несовершеннолетние без сопровождения взрослых и беременные женщины.

"Ежедневно мы видим 100, 150, даже 200 попыток нелегального пересечения границы", - подчеркнул премьер-министр Польши.

В то же время правозащитники раскритиковали такое решение и назвали его "незаконным" и предупредили, что внедрение "неправомерных оттисков" нарушает законодательство ЕС и международное законодательство о беженцах.

"Приостановление предоставления убежища является последним этапом жесткой миграционной политики Польши накануне президентских выборов в мае. Это не первая волна миграции, которую Польша пытается остановить. В 2021 году Польша столкнулась с чрезвычайной ситуацией, когда десятки тысяч людей пытались пересечь границу с Беларусью, поскольку ее лидер Александр Лукашенко вооружил отчаянных мигрантов в ответ на санкции, введенные против него и его союзников", - напомнили в Politico.

Кроме того, правительство Польши планирует начать информационную кампанию в странах происхождения мигрантов и предупредить, что нелегалы больше не смогут претендовать на защиту в стране.

"Они просто выбросят свои деньги на ветер", - отметил Туск.

Также Туск, говоря о закрытии восточной границы, отверг призывы оппозиции закрыть и западную границу Польши с Германией, чтобы остановить возвращение искателей убежища. В частности политик назвал эту идею "жестокой и ненужной", ведь она будет вредить обычным полякам, которые живут и работают в этом регионе.

Ситуация на границах Польши - что известно

Как писал УНИАН, Польша планирует заминировать границы с Россией и Беларусью. В стране отметили, что "нет другого выхода", ведь ситуация на польско-белорусской и польско-российской границах является серьезной.

Также сообщалось, что Польша, Эстония, Латвия и Литва выходят из договора о запрете противопехотных мин. Речь идет об Оттавской конвенции, которая запрещает использование таких мин. Такое решение страны приняли, чтобы защитить свои границы от вражеской агрессии.

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