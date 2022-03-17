Ранее страны G7 подтвердили готовность поддерживать связь друг с другом по войне России против Украины.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" 17 марта проведут онлайн-конференцию по ситуации в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Японии.

"17 марта министр иностранных дел Есимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел G7, которая будет проходить онлайн. На этой встрече министры планируют поделиться информацией о ситуации в Украине и обменяться мыслями о предстоящих ответах на существующие вызовы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее главы МИД стран G7 подтвердили готовность поддерживать связь друг с другом по войне России против Украины.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) призывают Россию немедленно вывести войска из Украины.

Также Страны G7 заявили, что не признают вероятное изменение статуса украинских территорий, захваченных Россией после дальнейшего вторжения.

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