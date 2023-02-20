По его словам, российских телеканалов граждане страны не смотрят.

Министр иностранных дел Италии Антонина Таяни заявил, что на граждан страны не влияет российская пропаганда, поскольку они не смотрят российские телеканалы и поддерживают Украину.

Об этом он сказал на конференции в Мюнхене. "99% итальянцев поддерживают Украину. Российская пропаганда не существует в моей стране", - сказал Таяни, передает Укринформ. На замечание журналистов о том, что российские телеканалы показывают в Италии, он заверил, что их никто не смотрит: "Мы не близки к РФ. Никто не смотрит российское телевидение, не читает российских газет".

Кроме того Таяни напомнил, что Италия предана борьбе с российскими олигархами.

Видео дня

Напомним, в Италии арестовано много недвижимого имущества и яхт российских олигархов, которые попали под санкции Евросоюза.

Отношение Италии к войне в Украине

Италия с первых дней войны помогает Украине вооружением. На эту политку не повлияло даже изменение состава правительства.

19 февраля стало известно, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони приедет в Киев в ближайшие дни, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Известно, что во время визита, запланированного на 21 февраля, Мэлони сообщит о поставке системы противоракетной обороны SAMP-Т, которую передает Италия вместе с Францией. Также в пакет, предположительно, войдет и другое оружие, но уже известно, что итальянцы не планируют передавать Украине танки из-за их малого количества в самой итальянской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: