Европа установила для Китая две красные линии для поддержания деловых отношений: Пекин не может поддерживать Россию в войне в Украине и не может атаковать Тайвань.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза наработать общую стратегию в отношении Китая. Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин ведет двойную политику в отношении войны в Украине. Это вызывает тревогу у Запада.

Как пишет Польское Радио, об этом Ляйен сказала, выступая 18 апреля в Европейском парламенте в Страсбурге на сессии по дальнейшим отношениям между ЕС и Китаем.

Обсуждение было добавлено в повестку дня после ряда событий на международной арене. В частности речь идет о визите главы КНР Си Цзиньпина в Москву на фоне агрессии РФ в Украине, обучении китайской армии, которые можно расценить как подготовку к агрессии против Тайваня, недавних встреч ряда европейских лидеров с лидером Китая и тому подобное.

Видео дня

Отмечается, что Европейский Союз остается экономически зависимым от Китая, особенно когда речь идет об импорте дефицитного сырья.

По словам Ляйен, отношения с Китаем должны быть более справедливыми для ЕС.

"Мы не хотим разрывать экономические, политические, социальные или научные связи. У нас много прочных связей, и Китай является ключевым торговым партнером. Большинство обменов товарами и услугами взаимовыгодны. Однако необходимо срочно сбалансировать наши отношения с точки зрения прозрачности, предсказуемости и взаимности", - сказала она.

Как отмечается, Европа установила для Китая две красные линии для поддержания деловых отношений: Пекин не может поддерживать Россию в войне в Украине и не может атаковать Тайвань.

Ляйен подчеркнула, что страны ЕС должны выработать общую стратегию в отношении Китая.

ЕС обеспокоен позицией Китая в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, на днях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Китай.

6 апреля по итогам встречи лидера Китая Си Цзиньпиня с Ляйен и Макроном МИД КНР обнародовал пресс-релиз, в котором указано, что Китай продолжит играть положительную роль в содействии мирным переговорам между Украиной и Россией. Отмечалось, что лидеры обменялись мнениями относительно украинского кризиса.

Ранее, 20-22 марта Си Цзиньпин посетил Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

24 февраля на сайте МИД Китая был обнародован пресс-релиз под названием "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В пресс-релизе не сказано, что Россия является агрессором, а Украина - жертвой агрессивной войны. В релизе также не упоминается, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай также не призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить убивать мирное население.

Вместо этого Китай выступает за прекращение боевых действий таким образом, чтобы все "проявляли сдержанность" и предотвращали углубление кризиса или его выход из-под контроля.

Китай подчеркивает, что "все стороны должны поддержать Россию и Украину, работать в этом направлении и как можно быстрее возобновить прямой диалог с целью постепенной деэскалации ситуации и в конечном итоге для достижения всестороннего режима прекращения огня". Также Китай выступает против санкций к РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: