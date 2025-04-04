В Бундесвере подтвердили, что контракты уже подписаны.

Германия собирается оснастить свою армию "дронами-камикадзе", которые играют решающую роль на войне в Украине. Об этом рассказал представитель Министерства обороны страны Митко Мюллер, сообщает Le Monde.

По его словам, уже подписано два контракта. Мюллер не стал уточнять подробности про поставщиков.

Представитель Министерства обороны Германии добавил, что дроны будут испытаны, прежде чем их включат в арсенал Бундесвера.

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По неподтвержденной информации, в поставках дронов будут задействованы две немецкие компании - Helsing и Stark, которые являются одними из самых известных в этом секторе.

В издании напомнили, что в конце ноября 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус объявил о поставке в Украину 4000 беспилотников компании Helsing для ударов по боевым постам, логистическим узлам и другим объектам вглубь России.

Производство дронов в Германии

Как писал УНИАН, Германия хочет частично заменить корветы надводными дронами. Недавно ее флот обнародовал тендерную документацию для проведения испытания морских беспилотников. Предполагается, что новый дрон сможет заменить определенные типы кораблей.

Также поступила информация о том, что немецкий стартап передаст Украине ударные дроны, которые не боятся РЭБов. Их производителем является немецкая компания Helsing, которая специализируется на военных технологиях.

Для выполнения контракта Helsing открыла завод. Ожидается, что мощность производтва составит 1000 дронов в месяц.

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