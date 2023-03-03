Однако эти танки предназначены для компенсации истощенных запасов НАТО, а не для Украины.

Германия отправила Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2, выведенных из эксплуатации. Они компенсируют истощенные запасы стран НАТО после поставок тяжелой техники Украине.

Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Минобороны в пятницу, 3 марта. Министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек направили письмо министру обороны Швейцарии Виоле Амхерд, датированное 23 февраля. В нем они выразили желание приобрести танки, которые не будут отправлены в Украину.

Ранее аналогичными сведениями делилась швейцарская газета Blick. По данным издания, Берлин попросил Берн продать обратно 96 единиц Leopard 2 немецкому оборонному подрядчику Rheinmetall AG. Представитель Министерства обороны Швейцарии в комментарии журналистам подтвердил, что государство может уменьшить свои запасы танков. Однако любое решение в этом вопросе должен одобрить парламент.

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Позиция Швейцарии относительно войны в Украине

Государство придерживается своей исконной политики нейтралитета. Но Берн присоединился к санкциям против России в связи с полномасштабным вторжением. Например, второй по величине швейцарский банк Credit Suisse заморозил $19 млрд активов РФ.

Конфисковать финансы, связанные с РФ, государство не может. Экспроприация без компенсации нарушит Федеральную конституцию и международные обязательства Швейцарии.

Как сообщило Reuters, страна приблизилась к отмене запрета на передачу оружия своего производства Украине. Однако окончательного консенсуса в этом вопросе пока нет.

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