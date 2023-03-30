Геостратегическим вызовом номер один для США в долгосрочном плане является Китай.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что на протяжении многих лет проблемы для мировой безопасности будут создавать три страны. Речь идет о России, Китае и Иране.

Как сообщает "Голос Америки", такое заявление он сделал во время слушаний по оборонному бюджету на 2024 финансовый год в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам в среду, 29 марта. Генерал также подчеркнул, что обеспокоен связями между Россией и Китаем.

"Мы видим, что они сближаются. Я бы не назвал это настоящим альянсом в буквальном смысле этого слова, но мы видим, как они сближаются, и Иран является третьим. Таким образом, я думаю, что эти три страны вместе будут создавать проблемы на протяжении многих лет, особенно Россия и Китай из-за их возможностей", – объяснил Милли.

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По его мнению, у Китая и России существуют средства, чтобы угрожать интересам США.

"Войны между большими державами не было последние 80 лет в значительной степени из-за правил, введенных после Второй мировой войны, и возможностей Вооруженных сил Соединенных Штатов вместе с нашими союзниками и партнерами. Мы должны оставаться самой могущественной страной, если хотим продолжать удерживать большую державу", – продолжил он.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США, геостратегическим вызовом номер один для США в долгосрочном плане является Китай. Он также выразил обеспокоенность ядерной программой Пекина.

"Мы, вероятно, не сможем ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, запретить или уничтожить китайскую программу ядерного развития, которую они запланировали на следующие 10-20 лет. Они собираются сделать это по собственному плану. Очень мало рычагов внешнего воздействия, чтобы предотвратить это. Могут быть какие-то экономические рычаги воздействия. Это могут быть другие вещи в мире разведки", – наголосил генерал.

Он уточнил, что цель Китая – догнать и превзойти Штаты в военном плане, и это "действительно тревожно". Соединенным Штатам придется "не только идти в ногу, но и опережать, и это обеспечит мир".

Кроме того, угрозой для стабильности мировой безопасности, по мнению генерала, является Россия.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и поддерживаем НАТО в виде военного присутствия Соединенных Штатов в каждой стране на восточном фланге альянса. Эта борьба не только в интересах Украины, но и в интересах Соединенных Штатов, чтобы защитить систему, которая предотвращала войну больших держав в течение последних восьми десятилетий", – добавил Милли.

Он также упомянул Иран, отметив, что эта страна могла бы произвести достаточно расщепляющегося материала для ядерного оружия менее чем за две недели. По его словам, на изготовление настоящего ядерного оружия Ирану понадобится всего несколько месяцев.

В то же время Милли подчеркнул, что Штаты наработали несколько вариантов, которые могут рассмотреть в том случае, если Иран все же решит разработать ядерное оружие.

Сотрудничество России, Китая и Ирана

15 марта в Османском заливе стартовали совместные военные учения Китая, России, Ирана и других стран. Они продолжались до 19 марта. Похожие учения проводились в 2019 и 2022 годах.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что оси КНДР – Иран – Китай – Россия, которая бы противостояла коллективному Западу, не будет.

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