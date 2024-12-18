Путину вряд ли угрожает непосредственная опасность, а вот остальным причастным к военным преступлениям действительно стоит опасаться за свою жизнь.

На днях Служба безопасности Украины провела успешную операцию по ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала Игоря Кириллова. Издание BILD спросило экспертов, может ли российский диктатор Владимир Путин стать следующей целью на ликвидацию, и их мнения достаточно сильно отличаются.

По мнению директора пражского аналитического центра "Европейские ценности" Якуба Янды, Путину вряд ли угрожает непосредственная опасность от украинских спецслужб, причиной являются "хорошо продуманные меры безопасности" главы РФ. В то же время, считает аналитик, причастные к военным преступлениям россияне теперь действительно должны опасаться за свою жизнь.

"Столь успешная операция Украины в самом сердце вражеской столицы посылает окончательный сигнал всем россиянам, причастным к военным преступлениям: Украина вас достанет", - подчеркивает он.

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Директор Инициативы "Центр европейской устойчивости" в Берлине Сергей Сумленный высказал мнение что Украина осознанно щадит Путина, оставляя ему "роль диктатора, который в мании величия ведёт свою армию в пропасть".

"Вместо этого СБУ и ГУР убивают "важных офицеров [...], чтобы ослабить боеспособность России", - заявил он.

По мнению Джессики Берлин, старшего научного сотрудника американского "Центра анализа европейской политики", ликвидация Кириллова еще больше усилит страх Путина за собственную жизнь.

"Путин боится за свою жизнь каждый день, и уже давно. Не зря у него есть двойники, дегустаторы и его печально известный огромный стол для совещаний. Способность Украины настичь высокопоставленных офицеров даже в самом центре Москвы только усилит его паранойю и недоверие к собственному народу", - считает она.

Ликвидация генерала Кириллова - что известно

17 декабря в Москве ликвидировали российского генерала Игоря Кириллова, которому за день до этого Служба безопасности объявила подозрение за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины. В результате взрыва погиб сам генерал, а также его помощник Илья Поликарпов.

В ФСБ уже сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова. По данным российских правоохранительных органов, это гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р.

В ходе допроса он якобы признал, что "был завербован украинскими спецслужбами", за выполнение задания ему обещали 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран.

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