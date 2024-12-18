Отмечается, что данное убийство продемонстрировало "неожиданно грозные" возможности СБУ.

Ликвидация российского генерала Игоря Кириллова было не неспровоцированным актом, а следствием продолжающегося наступления России и права Украины на самооборону в соответствии с международным правом, пишет The Guardian.

"Российский генерал, по-видимому, был допустимой целью, и Украина, вероятно, действовала в соответствии с законами вооруженного конфликта, которые предусматривают, что сила должна быть необходимой, соразмерной и ограничиваться военнослужащими, без жертв среди гражданского населения", - говорится в публикации.

Отмечается, что также это убийство продемонстрировало "неожиданно грозные" возможности украинской секретной службы (СБУ). При этом указывается, что генерал и его помощник - самые высокопоставленные деятели, убитые с момента вторжения России в 2022 году.

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Накануне СБУ заочно предъявила генералу обвинение в "массовом применении запрещенного химического оружия". А в октябре Великобритания ввела санкции против генерал-лейтенанта Кириллова, обвинив его в надзоре за применением химического оружия в Украине и в том, что он служил "важным рупором кремлевской дезинформации".

"У смертоносных операций есть свой собственный мрачный расчет - тот, который отражает жестокую логику войны. Для Украины цели - это винтики в машине разрушения, которая опустошает ее города. Для России убийства неизменно представляются как терроризм - линия, которую Москва часто использует, чтобы отвлечь внимание от собственного поведения в этом конфликте. Однако есть четкое различие: в то время как Россия остается агрессором, Украина является жертвой этой агрессии", - констатировали в The Guardian.

Напомним, утром 17 декабря стало известно, что в Москве в результате взрыва был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как сообщили источники УНИАН, Кириллова ликвидировала Служба безопасности Украины.

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