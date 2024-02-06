Возглавляет рейтинг город Росток в Германии.

Люксембург, Рейкьявик и Берлин вошли в десятку городов Европы, где люди больше всего довольны своей работой.

Согласно отчету о качестве жизни в европейских городах, опубликованном Еврокомиссией, город Росток в Германии занимает первое место с самыми высокими показателями удовлетворенности работой среди респондентов: 85% из них имеют положительные впечатления от работы в этом немецком городе.

Вторым городом с самой высокой удовлетворенностью работой является город Люксембург с 84% удовлетворенности работой, за ним следует Рейкьявик (Исландия), который также имеет аналогичный уровень удовлетворенности работой. Столица Германии, Берлин, является шестым городом в Европе с высоким уровнем удовлетворенности работой-83%.

Видео дня

Как отмечают в Еврокомиссии, в целом города Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии показали хорошие результаты. Напротив, в пределах ЕС города Греции, Италии, Венгрии и Испании имеют низкие баллы. За пределами ЕС города Западных Балкан и Турции имеют низкие показатели удовлетворенности работой. В целом, различия внутри страны, как правило, небольшие. Только Италия и Турция сильно различаются по удовлетворенности работой граждан внутри страны.

"Города, особенно крупные города и столицы, как правило, привлекают людей из разных уголков страны в поисках работы. Они предлагают больше возможностей трудоустройства и более высокую заработную плату, как в верхней, так и в нижней части спектра заработной платы", - отмечается в отчете.

Украина в мировых рейтингах - последние новости

По итогам 2023 года Украина улучшила свой показатель в рейтинге коррупции: наше государство заняло 104 место среди 180 стран, получив 36 баллов из 100 возможных получила в Индексе восприятия коррупции за 2023 год.

По версии сербской онлайн-базы данных о потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни Numbeo, украинский город Днепр стал самым криминальным городом Восточной Европы. На втором месте оказалась Одесса, за ней следуют Минск (Беларусь), Константа (Румыния), Харьков, краевая (Румыния), российский Новосибирск, Киев, Кишинев (Молдова) и София (Болгария).

Вас также могут заинтересовать новости: