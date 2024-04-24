Макрон увеличил политический и безопасностный вес Франции в ЕС.

Юрист-международник Александр Калиниченко проанализировал последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину. Он отметил, что подобные утверждения имеют как политические, так и военно-технические последствия.

Как пишет LIGA.net, Макрон увеличил политический и безопасностный вес Франции в ЕС и усилил автономию от США.

"Франция хочет иметь в Украине свой ВПК, наращивать тренировочные миссии украинских войск. Сейчас французы на уровне ЕС обучают в Польше и Германии. Париж хочет перенести миссии к нам. Такие объекты могут быть на западе Украины", - добавил Калиниченко.

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По его мнению, в словах Макрона об отправке войск в Одессу есть две составляющие - экономическая и историческая.

"Зерновой коридор чувствителен для французов. Нехватка нашего зерна в Северной Африке и на Ближнем Востоке ведет к росту напряженности там и миграции в Европу. Историческая - Франция имеет сантименты, потому что принимала активное участие в развитии Одессы", - пояснил юрист.

Война в Украине - что говорил Макрон

Напомним, недавно французский президент сказал, что вопрос отправки западных войск в Украину обсуждался западными лидерами. Он заявил, что этого нельзя исключать. Большинство стран отказались поддерживать даже идею подобного сценария.

The Hill писал, что Запад не смог ответить на вызов российской угрозы, он нуждается в сильных лидерах, которые способны мобилизовать людей.

"К сожалению, президент Джо Байден не смог повести мир против Путина. Дональд Трамп продемонстрировал, что он не может быть лидером, и точка. Это может оставить судьбу Украины и Запада в руках господина Макрона. Сможет ли он справиться с этой задачей и стать Шарлем де Голлем?" - спрашивает профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль.

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