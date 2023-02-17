Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не имеет значения, одновременно ли обе скандинавские страны присоединятся к Альянсу.

Парламент Финляндии 28 февраля будет голосовать за правовые акты, которые необходимы для вступления страны в НАТО. Это сделает ее на шаг ближе к членству в Альянсе.

Об этом сообщил глава комитета финского парламента по иностранным делам Юсси Халла-Ахо, пишет Rzeczpospolita. Через две недели парламент приостановит работу из-за выборов.

Отмечается, что Финляндия и Швеция планировали одновременно присоединиться к Североатлантическому альянсу. Однако, Турция начала одобрительно отзываться о перспективе расширения НАТО лишь за счет Финляндии, но все еще выступает против вступления Швеции в Альянс.

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Теперь, после голосования 28 февраля, во время которого парламент Финляндии, вероятно, поддержит ратификацию договора о вступлении в НАТО, Хельсинки станут на шаг ближе к Альянсу, чем Швеция.

"Цель состоит в том, чтобы завершить законодательный процесс в течение этой каденции парламента", - сказал Юсси Халла-Ахо. Через две недели парламент приостановит заседание из-за предстоящих выборов.

Кроме Турции, Венгрия также еще не дала согласия на расширение НАТО с участием Финляндии и Швеции. Однако правительство в Будапеште сообщает, что вскоре состоится голосование по этому вопросу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что неважно, присоединятся ли две скандинавские страны к НАТО одновременно, если их заявки на вступление в НАТО будут ратифицированы "как можно быстрее".

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - что известно

В 2022 году Финляндия и Швеция решили отказаться от своей традиционной политики нейтралитета и подали заявки на членство в НАТО. Изменение политики обеих стран связано с вторжением России в Украину - Финляндия граничит с Россией на участке примерно 1300 км, Швеция граничит с РФ на Балтийском море.

В Мадриде во время саммита НАТО в июне эти заявки были приняты, но для того, чтобы обе скандинавские страны присоединились к Альянсу, с этим должны согласиться все страны-члены.

Однако Турция выступила против их вступления в НАТО из-за, как сообщили власти Анкары, предоставления обеими странами убежища курдам и туркам, которых турецкие власти обвиняют в сепаратистской деятельности. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что одобрит вступление Швеции в НАТО только после экстрадиции более 100 представителей Рабочей партии Курдистана в Турцию.

Заявки Швеции и Финляндии на вступление ратифицировали президент США Джо Байден и 28 стран Альянса. Венгрия и Турции до сих пор не приняли решения.

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