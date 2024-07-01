Теперь они смогут хранить там военную технику.

Парламент Финляндии принял оборонное соглашение с Соединенными Штатами Америки, которое предоставит им доступ к 15 финским военным базам.

Как пишет Le Monde, этот документ позволит присутствие и обучение американских солдат, а также хранение их военной техники в Финляндии. В Правительстве подчеркнули, что соглашение регулируется обязательством уважать суверенитет страны, ее национальное законодательство и международное право.

"Законодатели гарантировали, что обязательство уважать национальное законодательство распространяется и на ядерное оружие, импорт и транзит которого на финскую территорию запрещен", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что Штаты имеют аналогичные соглашения еще с 11 странами Североатлантического Альянса, в том числе со Швецией, Норвегией и Данией.

Вступление Финляндии в НАТО

Как известно, страна решила стать членом Альянса после полномасштабного нападения России на Украину. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31 членом НАТО.

Кремлевский правитель Путин сначала заявлял, что у РФ "нет проблем" со вступлением Финляндии и Швеции в Альянс, однако потом сказал, что теперь в отношениях между странами "будут проблемы".

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