В 2025 году Норвегия потратит на помощь Украине 3,12 миллиарда долларов.

Правительство Норвегии скоро обратится к парламенту с просьбой увеличить финансовую помощь для Украины. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в интервью NRK, передает Reuters.

"Я могу сказать сегодня, что мы вернемся в парламент в ближайшее время с предложением увеличить поддержку", - заверил он.

В Reuters напомнили, что в конце 2024 года парламент Норвегии согласился потратить 3,12 миллиарда долларов на военную и гуманитарную помощь Украине в 2025 году, а также в целом 155 миллиардов крон в период с 2023 по 2030 годы ($1 = 11,2233 норвежских крон).

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Также известно, что Стьоре в воскресенье, 2 марта, встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Норвегия и Украина - последние новости

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что его страна будет помогать Украине, даже когда война закончится. Он заверил, что поддержка будет максимально соответствовать заявленным потребностям и требованиям Украины.

Также министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Норвегия будет финансировать украинское производство оружия. По его словам, благодаря этому Украина сможет быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны.

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