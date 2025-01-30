Есть четыре европейские страны, которые граничат с Украиной, и по крайней мере две из них не будут прекращать поставки электроэнергии, заявил Вацлав Бартушка.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо пытался шантажировать Украину поставками электроэнергии из-за остановки транзита российского газа. Однако большинство электроэнергии, которую импортирует Украина, поступает из генерирующих мощностей Чехии или Германии.

На этот нюанс указал в интервью "Укринформу" специальный уполномоченный Министерства иностранных дел Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка. В этом контексте он акцентировал, что угрозы Фицо являются "пустыми".

"Политическое заявление, которое премьер-министр Фицо сделал в декабре, равно нулю. Потому что у нас есть четыре европейские страны, которые граничат с Украиной, и по крайней мере две из них не будут прекращать поставки электроэнергии – Польша и Румыния. Что будут делать Словакия и Венгрия – не очень важно", – заявил Бартушка.

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Он отметил, что в 2022 году вся Европа помогала Украине оборудованием для ремонта поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. Запчасти поступали и из США.

Бартушка выразил убеждение в том, что солидарность партнеров с Украиной будет сохраняться.

Роберт Фицо и Украина: последние заявления политика

Премьер Словакии Роберт Фицо, известный своими пророссийскими заявлениями, не раз негативно высказывался в сторону Украины. В частности, недавно он назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом Словакии – из-за остановки транзита российского газа через украинскую территорию.

Ранее Фицо также заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в ЕС:

"Треть территории Украины будет под контролем России, Украина никогда не будет членом НАТО. И когда я в последнее время слушаю заявления многих политиков, видно, что Украина будет иметь огромные проблемы со вступлением в Европейский Союз", – заявил словацкий премьер.

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