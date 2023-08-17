Кремлю удалось убедить обычных россиян, что мост - их собственность, и он теперь имеет для них важное мифологическое значение.

Правозащитник и блогер Марк Фейгин подверг резкой критике зомбированное Кремлем население РФ, которому внушили, что Крымский мост - "народная собственность".

Комментируя обстрелы моста силами обороны Украины, Фейгин напомнил шутку, которая сейчас тиражируется в социальных сетях: "Ты жалуешься на бесполезность своей работы? Посмотри на строителей Крымского моста". Блогер считает, что в РФ в какой-то степени смирились, что этот путепровод нормально функционировать не будет.

"Смирились, что рано или поздно, какой-то из пролетов или опора рухнут окончательно. Да, и такое можно восстановить, но это - совсем другой масштаб работы. Ну, и нет гарантии, что снова не упадет. Это, как в корабле - пробоина и ты ее затыкаешь собственной задницей, а в это время возникает новая пробоина", - сказал правозащитник.

По словам Фейгина, Крымский мост для Кремля, сторонников войны играет не только логистическую роль, но и исполняет мифическую, метафизическую функцию. Он объясняет: традиционная для России концепция имперской власти всегда заключалась в расширении за счет чужих территорий.

"Она же не имела заморских территорий, как например, Британия или Франция, которые не соединены с метрополией. Это все время было расширение – двигались войска, захватывали новые территории. Подвергали карательным операциям население, заставляли подписывать мирные договоры, трактаты и прочее", - рассказал Фейгин.

Правозащитник отмечает, что во времена, когда Россия смогла расшириться таким образом, в мире превалировали другие политические и этические нравы, но в 21 веке это неприемлемо. Однако логика, присущая правителям прошлых веков, осталась свойственной и современной власти России.

"Они двигаются в Украину, а не, например, в Зимбабве. То есть, захватывает территории, которые уже когда-то принадлежали России, опять-таки, путем насилия, оккупации", - акцентирует Фейгин.

Он уточняет, что после аннексии АРК Кремль внушил россиянам, что мост принадлежит им, поэтому путепровод нес своего рода соединительную функцию - "Крым – это российская земля". То есть, при обрушении этой соединительной артерии Крым для РФ становится заморской территорией.

Правозащитник считает, что имеющийся на сегодня сухопутный маршрут, который оккупанты используют для снабжения своих войск на войне в Украине, не так важен, как мост. Потому что мост важен, как символ, в том числе – проявления силы, посредством которой Крым захватили.

"Если мост разрушен, то и мифология рушится – все, что сделано руками человека, человека же руками может быть уничтожено. Поэтому по мосту будут бить (Силы обороны, – УНИАН) для того, чтобы сделать еще больнее. Для того, чтобы эффект был не только военный, а и большой политический - эффект воздействия на российского обывателя. Потому что ничего более, чем мост, не производит впечатление на среду сторонников войны", - акцентирует правозащитник.

По его мнению, даже деловой центр "Москва-сити", который атаковали неизвестные дроны, и здание Кремля не имеют такого значения для российских обывателей, как мост, который, будучи зомбированными пропагандой, они считают "родным".

"Я всегда поражался, когда слышал (от обывателей, – УНИАН): "Наши запасы, нефти, газа...". Да ничего вашего нет, идиоты, у вас ничего нет – все принадлежит Маркизу Карабасу (разбогатевший герой сказки "Кот в сапогах", - УНИАН). Стоят в сандалиях на босу ногу, носки – в сеточку: "Наше богатство...". Какое ваше?! Все украдено давно! Какой ваш мост? Они украли на нем при строительстве 50 млрд и еще украдут на ремонте", - подчеркнул Фейгин.

Новости Крыма - что происходит с Крымским мостом

Как сообщал УНИАН, Силы обороны наносят удары по Крымскому мосту, чтобы помешать российским захватчикам перебрасывать, в частности, вооружение для своей армии, которая воюет на территории Украины. Например, 12 августа сообщалось о взрывах на этом мосту, который РФ построила незаконно. Путепровод уже получал серьезные повреждения, противник пытается его ремонтировать.

Представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что по состоянию на сегодня Крымский мост работает в ограниченном режиме и не обеспечивает полноценной логистики российских захватчиков. По ее словам, некоторые автомобильные полосы функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. При этом добавила, что железная дорога работает по специальному режиму очень ограниченно.

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