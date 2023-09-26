Скорость обучения зависит от многих факторов, заявили в Минобороны.

Нидерланды планируют передать Украине первую партию обещанных истребителей F-16 в 2024 году.

Об этом сказала глава Министерства обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире MSNBC. По ее словам, в первую очередь украинских пилотов, техников и всех, кто задействован в управлении и обслуживании самолетов, необходимо обучить.

"Мы действительно не знаем, сколько времени займет эта подготовка, поэтому мы оцениваем в шесть-восемь месяцев, что действительно очень быстро, если сравнить с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами. Но это зависит от многих факторов", - объяснила она.

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Сейчас они работают над тем, чтобы запустить учебный центр в Румынии как можно быстрее, добавила Оллонгрен.

F-16 от Нидерландов: последние новости

Как известно, в коалицию по обучению украинских авиаторов вошла Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

В августе в Нидерландах заявляли, что отдадут украинской армии все свои истребители F-16, кроме нескольких, на которых будет проходить обучение.

Решение связано с тем, что страна переходит на более новые самолеты, эти ей больше не будут нужны.

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