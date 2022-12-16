Европейское оборонное агентство ведет переговоры с оружейными компаниями об увеличении производства.

Странам-членам Евросоюза нужно совместно закупать оружие для пополнения запасов после поставок Украине.

Об этом заявило европейское оборонное агентство (EDA), предупредив при этом, что США не всегда смогут защитить Европу от угроз, передает Reuters.

"Война РФ против Украины выявила недостаточность наших возможностей", - отметил исполнительный директор EDА Иржи Седиви.

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По его словам, EDA ведет переговоры с оружейными компаниями о наращивании производства, а также со всеми странами ЕС об объединении усилий по закупке вооружения, оборудования и боеприпасов.

"Важно то, что Евросоюз сможет стать надежным поставщиком систем безопасности для защиты людей", - сказал он, призвав страны учесть совет США инвестировать в оборону.

"США будут вовлечены в проблемы Индо-Тихоокеанского региона и не смогут предоставить нам некоторые из важнейших средств обеспечения, таких как воздушные перевозки, самолеты-разведчики, ракеты и системы ПВО", - отметил Седиви.

Примечательно, что у ЕС разрозненный подход к обороне: страны самостоятельно оснащают свои вооруженные силы.

Военная помощь Украине

16 декабря координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи для Украины в ближайшее время.

Кроме того, Германия передала Украине ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также Украина получила две бронированные ремонтно-эвакуационные машины и 30 тыс. снарядов калибром 40 мм.

Швеция передаст Украине девятый пакет помощи. Он предусматривает предоставление систем противовоздушной обороны и амуниции для военных.

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