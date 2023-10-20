Вчера вечером из Тель-Авива вылетел четвертый эвакуационный рейс.

Из Израиля после нападения террористической группировки ХАМАС эвакуировали еще 79 украинских граждан.

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле в социальной сети Facebook. "19 октября в 22:30 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) чартерным рейсом в г. Бухарест (Румыния) отлетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины", - говорится в сообщении.

В то же время посольством было обеспечено предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.

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Как сообщал УНИАН, в Израиле в результате атаки террористической группировки ХАМАС погибли 18 граждан Украины. По количеству погибших иностранцев в Израиле украинцы являются вторыми после американцев.

Ранее из Израиля вылетело три чартерных самолета, которые эвакуировали около 450 украинцев. По состоянию на утро 19 октября территорию сектора Газа желали покинуть 308 украинцев, но иностранцев оттуда не выпускают. 17 октября в секторе Газа погибла 24-летняя украинка Лейла Хижи. Она с дочкой была в доме родителей мужа, когда в здание попала ракета.

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