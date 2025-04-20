Примечательно, что глава Белого дома на "пасхальное перемирие" Путина пока никак не отреагировал.

Российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии", чтобы лучше выглядеть в глазах американского президента Дональда Трампа.

Так инициативу кремлевского властелина оценили эксперты.

"Я не считаю это серьезным показателем того, что Путин готов к миру", - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелла, пишет Washington Post.

Видео дня

"Это явно маневр, чтобы сохранить благосклонность Трампа. Если бы Путин был серьезен, он бы принял более длительное перемирие, на которое украинцы уже согласились", - указал Чиарамелла.

При этом, российский ученый, говоривший с изданием на условиях анонимности, предположил, что заявление Путина о "пасхальном перемирии" прозвучало в тот момент, когда "российское руководство поняло, что ему нужно сделать какой-то жест, чтобы перебросить мяч на площадку другой стороны".

"Это театр для одного зрителя - Дональда Трампа", - добавил он.

Издание напомнило, что накануне Трамп вслед за госсекретарем США Марко Рубио пригрозил прекратить попытки закончить войну в Украине , если Москва и Киев вскоре не достигнут прогресса в ближайшее время. И как раз через сутки Путин выступил с заявлением о "пасхальном перемирии".

"Обе стороны зотят показать заинтересованность в мирных переговорах перед все более нетерпеливой администрацией Трампа", - констатировало издание.

Примечательно, что глава Белого дома на "пасхальное перемирие" Путина пока никак не отреагировал, а власти Евросоюза к нему отнеслись с недоверием.

"Пасхальное перемирие" Путина

Вчера вечером Путин объявил о пасхальном перемирии в войне против Украины. По его указу, оно будет действовать 30 часов.

Украинский президент Зеленский назвал перемирие Путина "попыткой поиграть с жизнями людей".

Среди европейских партнеров Украины Чехия первой отреагировала на "пасхальное перемирие" Путина. Там обратили внимание, что сирены тревоги раздались в Украине через минуты после того, как Путин анонсировал так называемое пасхальное перемирие.

Вас также могут заинтересовать новости: