Сейчас представители Трампа не могут ничего гарантировать РФ.

Если контакты между Россией и Соединенными штатами и ведутся, то это происходит тайно и на нейтральных площадках. Так прокомментировал полет спецборта РФ в США генерал армии Украины, глава службы внешней разведки Украины (2005-2010 годах) Николай Маломуж в эфире "24 Канала".

"Никто и никогда не будет отправлять борта с ответственными лицами, которые сегодня находится под санкциями и угрозой ареста в США. И американцы не будут делать этого даже неофициально. Ведь им надо задействовать всю правовую систему их задержания - Патрушева, Бортникова, которые сегодня уголовно преследуются не только в Украине, но и в США", - сказал Маломуж.

В то же время он добавил, что и российские официальные лица сами не поедут в Соединенные штаты, поскольку боятся ареста. Поэтому, по словам генерала, если переговоры и происходят, то только в "третьих странах", которые не угрожают ни РФ, ни США.

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"Действующая администрация Байдена не ведет с ними (россиянами, - УНИАН) переговоры. Только в исключительных случаях, но когда есть реальная угроза ядерной конфронтации. Поэтому все версии, которые разгоняются умышленно или не умышленно, различными структурами, СМИ... Я просто знаю реалии - это не соответствует действительности. Есть перспектива вести (переговоры, - УНИАН) с представителями Трампа. А представители Трампа еще ничего гарантировать не могли", - добавил Маломуж.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне Нового года специальный правительственный борт России два дня находился в Соединенных штатах. Впоследствии в России заявили, что речь идет об очередной ротации российских дипломатов.

Журналисты The Hill отмечают, что Трамп ослабил свою риторику о возможности быстрого окончания войны между Украиной и Россией. Издание пишет, что реализовать громкие предвыборные обещания оказалось сложнее.

Тем временем о мирных переговорах высказались и в ОП. Так, советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что пока невозможны никакие переговоры, ведь Россию "не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну".

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