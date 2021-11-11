Постановление ЕСПЧ было принято в ответ на запрос адвокатов Михеила Саакашвили.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о временных мерах по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме и продолжает объявленную больше месяца назад голодовку.

ЕСПЧ призывает Саакашвили прервать голодовку, а власти Грузии - обеспечить ему безопасность в тюрьме и надлежащий медицинский уход в период реабилитации после голодовки.

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Постановление ЕСПЧ было принято в ответ на запрос адвокатов Саакашвили. Им пока не известно, какое решение примет сам Саакашвили и согласится ли политик прекратить голодовку. Они намерены встретиться с ним сегодня в тюремной больнице в Глдани (один из районов в Тбилиси), где сейчас находится бывший президент страны, сообщает Би-би-си.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали 1 октября после того, как он сообщил, что вернулся в Грузию и опубликовал видеообращения в соцсети. После ареста ему предъявили обвинения в незаконном пересечении грузинской границы.

Кроме этого, Саакашвили, у которого есть украинское и нет грузинского гражданства, обвиняют еще по четырем уголовным делам в Грузии. По двум из этих дел были вынесены судебные приговоры заочно. Саакашвили был приговорен к шести годам тюрьмы.

Сам экс-президент и его сторонники считают и обвинения, и вынесенные приговоры политически мотивированными.

После ареста Саакашвили отправили в тюрьму в городе Рустави, а 8 ноября перевезли в тюремную больницу в Тбилиси. Против этого выступали его сторонники и адвокаты, считая, что перевод в тюремную больницу грозит его здоровью и безопасности.

В Грузии проходили акции с требованием о переводе Саакашвили в гражданскую клинику. К этой практике, по словам правозащитников, прибегали в случаях со многими другими заключенными, которым требовалось лечение.

Сам Саакашвили говорит, что его перевели в тюремную больницу с помощью обмана и применения силы.

Автор: Ирина Погорелая