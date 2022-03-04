Между тем Украина инициировала новое дело против РФ в Европейском суде по правам человека.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по просьбе украинской стороны остановил рассмотрение дел против Украины.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"ЕСПЧ по нашей просьбе остановил рассмотрение дел против Украины", - говорится в сообщении.

Малюська также напомнил, что Украина инициировала новое дело против РФ в Европейском суде по правам человека.

"В рамках которого уже получили обеспечительную меру, которая запрещает россиянам совершать ряд действий. Это их, конечно, не остановило, но юридические позиции для будущих процессов ослабило", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине.

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