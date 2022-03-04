Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по просьбе украинской стороны остановил рассмотрение дел против Украины.
Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
"ЕСПЧ по нашей просьбе остановил рассмотрение дел против Украины", - говорится в сообщении.
Малюська также напомнил, что Украина инициировала новое дело против РФ в Европейском суде по правам человека.
"В рамках которого уже получили обеспечительную меру, которая запрещает россиянам совершать ряд действий. Это их, конечно, не остановило, но юридические позиции для будущих процессов ослабило", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине.