Сейчас их созданием занимаются рабочие группы.

Европейский Союз может одобрить шестой пакет санкций против Беларуси уже весной.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

Согласно информации журналиста, сейчас рабочие группы продолжают работать над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси.

"Санкции могут быть приняты и готовы ранней весной", - сообщил он.

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Под ограничительные меры попали авиакомпания "Белавиа", республиканское унитарное предприятие "Центркурорт", туристический оператор "Оскартур", отель "Минск", гостиница "Планета", пограничный белорусский подразделение "- Отдельная служба активных мероприятий", оператор чартерных полетов "Cham Wings Airlines", визовый сервис "VIP Grub", филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот", Государственное производственное объединение "Белоруснафта" и предприятие "Белшина".

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