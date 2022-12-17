Европейский чиновник отметил, что страны ЕС не могут полагаться постоянно на США в вопросе безопасности.

Европейский союз должен увеличить производство оружия и боеприпасов к нему. Таким образом страны помогут Украине бороться с российскими оккупантами и покрыть собственные нужды.

"Российская агрессия против Украины демонстрирует недостаток наших возможностей", - рассказал исполнительный директор Европейского оборонного агентства, органа ЕС, который помогает ЕС в военном планировании и закупках, Иржи Шедивый.

Отмечается, что агентство ведет переговоры с европейскими компаниями по производству оружия для увеличения объемов производства.

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При этом один из европейских чиновников призвал прислушаться к США и заняться собственной обороной. Он напомнил, что Вашингтон должен контролировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в случае необходимости "не смогут обеспечить некоторые из основных средств, таких как стратегические авиаперевозки, самолеты-разведчики, высокоточные ракеты и противовоздушную оборону" для Европы.

В отчете Европарламента еще за 2020 год было указано, что без США страны ЕС не смогли бы себя защитить из-за нехватки возможностей разведки, систем противоракетной обороны, а также кораблей-амфибий и подводных лодок.

Запасы оружия в ЕС - что известно

Европейские страны в первых дней полнмасштабной войны России против Украины стали помогать Киеву защишаться. Несмотря на ряд трудностей члены ЕС все же предоставили Украине оружие.

Уже 17 июля исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден сообщила, что Запад не готовился к войне, поэтому возникли проблемы с запасами вооружения.

21 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны активизировать свой потенциал для поддержки Украины. Он указал, что НАТО исчерпало большую часть своих запасов вооружения.

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