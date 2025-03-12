По его словам, Украина услышала четкое подтверждение готовности США работать вместе с нами и европейскими партнерами.

Соединенные Штаты Америки имеют все рычаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров на честных условиях. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

По его словам, во время переговоров в Саудовской Аравии США продемонстрировали стремление работать ради достижения справедливого и устойчивого мира в Украине.

"Мы ценим поддержку президента Дональда Трампа, Конгресса и американского народа. Именно Соединенные Штаты имеют все рычаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров на честных условиях. Мы услышали четкое подтверждение их готовности работать вместе с нами, вместе с нашими европейскими партнерами", - отметил он.

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Ермак подчеркнул, что одним из ключевых решений встречи стало немедленное возобновление американской помощи Украине, в частности в сфере безопасности и обмена разведданными.

"Это важный сигнал для всего мира: поддержка Украины остается неизменной. Украина готова принять 30-дневное перемирие, если Россия согласится. Это необходимый шаг для начала работы над реальными гарантиями безопасности и подготовкой финальных условий мирного соглашения. Но теперь ключ в руках Москвы - весь мир увидит, кто действительно стремится к завершению войны, а кто просто играет на время", - отметил руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки выполнили обещание, которое дали во время переговоров в Саудовской Аравии, и возобновили военную помощь украинской армии. В частности, заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса написал, что получил подтверждение восстановления американской помощи в сфере безопасности: "Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!".

В Европе заявили, что приветствуют решение Украины согласиться на предложение Соединенных Штатов Америки и ввести 30-дневное прекращение огня на фронте. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в микроблоге X, что теперь "мяч" явно находится на стороне России. Он подчеркнул, что Париж и его партнеры остаются сторонниками прочного и длительного мира, подкрепленного надежными гарантиями безопасности для Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил президентов Украины и США с "выдающимся прорывом". По его мнению, это важный момент для мира в Украине: "Теперь нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь длительного и безопасного мира".

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