По словам депутата от партии Фицо, Россия является более надежным партнером, чем Украина.

Вице-президент словацкой партии власти Smer-SD и евродепутат Эрик Калиняк считает, что нет проблемы в том, чтобы "россияне были в Киеве", поскольку это означало бы "надежного соседа", передает Aktuality.

В частности у него спросили, что бы означало для Словакии, если бы российские оккупанты захватили Киев. По словам Калиняка, он не хочет видеть россиян на словацких границах, однако подчеркнул, что считает РФ более надежным партнером, чем Украина.

"Я буду циником и скажу, что мы бы наконец имели надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения и сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они выстраивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не смогли нам помочь, то с этой точки зрения россияне для нас являются более надежным партнером", - отметил политик.

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В то же время в оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" отреагировали на слова Калиняка:

"Мы говорим об этом давно и четко. Никакой политики по четырем кардинальным пунктам, но российское правление - вот видение этого правительства для Словакии. Как и тогда, когда Тибор Гашпар допустил выход из ЕС, это момент, когда партия Smer раскрывает свои истинные намерения в отношении Словакии".

В партии добавили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отдаляет страну от Европы, ухудшает отношения со своими союзниками и "отдает нас в руки Путина и Трампа".

"Это предательство. Он не имеет на это никакой легитимности, это правительство должно уйти в отставку как можно быстрее, и единственным решением являются досрочные выборы", - считают политики.

Последние заявления Роберта Фицо относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Словакии пригрозил усложнить проведение саммита ЕС и в очередной раз поставил свои условия. В частности Фицо требует восстановления транзита газа через Украину, ведь ситуация на газовом рынке является критической.

Также политик заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна война, а наше государство само виновато, что РФ на нее напала. По его словам, этот конфликт мог бы быть решен гораздо быстрее, но страны Евросоюза, за исключением Словакии и Венгрии, решили, что войну можно использовать для ослабления России.

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