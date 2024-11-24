Эрдоган выступил против того, что США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности для атак на территорию РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит последние события войны РФ против Украины с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во время его завтрашнего визита в Анкару.

Такой анонс сделал один из турецких политиков, передает Reuters. В связи с этим издание отметило, что 21 ноября РФ ударила по Украине новой гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности в ответ на использование Киевом американских и британских ракет по целям в глубине территории РФ.

Дело в том, что Эрдоган выступил против того, что США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности для атак на территорию РФ, заявив, что это еще сильнее обострит войну.

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Кроме Украины Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий для оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу альянса с терроризмом, добавил турецкий чиновник.

Эрдоган о войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал принятие Россией новой ядерной доктрины. Турецкий лидер назвал шаг Кремля "мерой, направленной против обычных вооружений". Он считает, что руководство НАТО должно рассмотреть изменения в российской доктрине.

В то же время Эрдоган уверен, что его страна должна защищать двусторонние отношения с Украиной и РФ. Он надеется на скорейшее прекращение огня и достижение мира.

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