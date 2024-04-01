Оппозиционные мэры трех крупнейших городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранят должности по итогам выборов.

Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 20 лет уступила на муниципальных выборах оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), сообщает Reuters со ссылкой на предварительные итоги голосования, которое прошло 31 марта по всей стране.

После подсчета 93% протоколов НРП получает 37,4% голосов, тогда как правящая партия Эрдогана - 35,7%. Оппозиционные мэры трех крупнейших городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранят должности по итогам выборов. Также партия Эрдогана потеряет посты мэров в 19 ключевых муниципалитетах, включая крупные города Бурса и Балыкесир на промышленно развитом северо-западе страны.

"К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись", - сказал Эрдоган своим сторонникам в Анкаре.

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Однако он заверил, что выборы, на которых народ доносит политикам свою позицию через избирательную урну, стали "не концом, а началом поворотного этапа". Правящая партия "потеряла высоту" по всей стране, и предпримет шаги, чтобы отреагировать на послание избирателей, пообещал Эрдоган. Он отметил, что готов в ближайшее время исправлять ошибки, если они были допущены, и дополнить свою политику, если в ней "чего-то не хватает".

В свою очередь, лидер НРП Экрем Имамоглу, который победил на выборах мэра Стамбула (он получил 50,92% голосов против 40,05% у представителя ПСР Мурата Курума), заявил поздно вечером 31 марта, что "те, кто не понимает послания нации, в конечном итоге проиграют". При этом его сторонники на митинге скандировали требования отставки Эрдогана.

Ситуация в Турции - детали

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании "Baykar Makina" Сельчук Байрактар может стать следующим президентом Турции. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Журналисты подчеркивают, что Байрактар женат на одной из дочерей действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и повсюду его встречают поклонники. По данным опросов, Сельчук Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей страны.

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