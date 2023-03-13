Февральское землетрясение оставило без крыши над головой миллионы людей.

В течение ближайшего года власти Турции намерены построить около 320 тысяч жилых домов для людей, потерявших жилье в результате февральского землетрясения. Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе поездки в пострадавшие районы.

"Мы планируем завершить строительство 244 тысяч многоквартирных и 75 тысяч сельских домов в течение одного года", – заявил он.

Эрдоган также рассказал, что в пострадавших от землетрясения регионах сейчас установлены 426 тысяч палаток для проживания в них людей, потерявших жилье. В ближайшие 2 месяца власти намерены соорудить 100 тысяч контейнерных домов.

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По его словам, Катар пообещал передать Турции 10 тысяч домов-контейнеров, которые эта страна приобрела для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. 4 тысячи таких контейнеров уже доставлены и установлены.

Февральское землетрясение в Турции

6 февраля в юго-восточной Турции произошло мощное землетрясение, вызвавшее масштабные разрушения в нескольких регионах. Также пострадали приграничные районы соседней Сирии.

По данным ООН, в результате землетрясения были разрушены или сильно повреждены около 600 тыс. зданий. Пострадали 2,7 млн человек, погибли – более 50 тысяч жителей Турции и Сирии.

При этом после основного землетрясения произошло еще множество более слабых толчков. Некоторые из них всё же оказались достаточно сильными, чтобы вызвать новые разрушения и новые жертвы.

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