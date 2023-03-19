Под завалами могут находиться люди.

В субботу, 18 марта 2023 года, на юге Эквадора и на севере Перу произошло мощное землетрясение. Погибли по меньшей мере 12 человек.

Как сообщает AP, под завалами могут находиться люди. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой около 6,8 произошло у побережья Тихого океана. Толчки зафиксировали в 80 километрах к югу от Гуаякиля, второго по величине города Эквадора.

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что землетрясение " без сомнения... вызвал тревогу у населения". Он также призвал людей сохранять спокойствие.

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Отмечается, что 11 человек погибли в прибрежном штате Эль-Оро, а еще один – в высокогорном штате Азуай. Известно, что жертвой был пассажир автомобиля, который прижало обломками здания.

Кроме того, сообщалось, что в общине Мачала обрушился двухэтажный дом. Это произошло до того, как люди успели эвакуироваться.

Землетрясение также почувствовали в Перу. О погибших или пострадавших пока не сообщалось. По данным властей, в северном регионе Тумбес обрушились старые стены армейской казармы.

Землетрясения в мире: последние новости

Одним из самых сильных землетрясений в этом году было землетрясение в Турции и Сирии. Два толчка магнитудой свыше 7 всколыхнули юго-восток Турции и приграничные районы Сирии 6 февраля. Жертвами стихии стали около 46 тысяч человек. После этого в течение длительного времени там происходили землетрясения меньшей мощности.

27 февраля землетрясение произошло уже в Украине. Толчки магнитудой 3,3 по шкале Рихтера почувствовали на Закарпатье. Такие землетрясения не представляют угрозы для населения, однако относятся к сильно ощутимым.

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