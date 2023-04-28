По словам специалистов, правозащитники недостаточно взаимодействовали с властями Украины.

Независимые эксперты проанализировали скандальный отчет Amnesty International с критикой Украины. Среди них были аналитики из Оксфордского, Копенгагенского, Женевского университетов, а также из Университета Бригама Янга, и Университета Рединга. Организация решила не публиковать этот документ и оставить его для внутреннего пользования.

Как напомнило издание New York Times, которое смогло ознакомиться с выводами специалистов, в августе прошлого года Amnesty International обвинила ВСУ в том, что они "подвергают гражданских лиц опасности", размещая солдат и нанося удары из населенных пунктов.

По мнению экспертов, аналитики Amnesty International недостаточно обосновали свой отчет, в котором обвинили Украину. Текст заключения они назвали "двусмысленным, неточным и в некоторых аспектах сомнительным с юридической точки зрения".

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"Это особенно верно для начальных абзацев, которые могут быть прочитаны как подразумеваемые - хотя это не было намерением Amnesty International - что на системном или общем уровне украинские силы были в первую очередь или одинаково виновны в гибели мирных жителей, которая произошла в результате нападений со стороны России", - поясняют эксперты.

По их словам, Amnesty International "недостаточно взаимодействовали" с украинскими властями, чтобы установить обстоятельства размещения войск вблизи гражданских. В связи с этим, они должны были бы использовать более осторожные формулировки.

Отмечается, что первоначальный вариант заключения экспертов был еще жестче, но Amnesty International лоббировала комиссию, чтобы смягчить тон. Однако в результате эксперты заменили "необоснованный" на "недостаточно обоснованный". Издание предполагает, что документ был готов еще в феврале. Специалисты попросили предупредить, если Amnesty International все же публиковать отчет.

Скандал с Amnesty International

Летом 2022 года Amnesty International опубликовала отчет, в котором критиковала Вооруженные Силы Украины за якобы размещение техники в жилых кварталах. Отдельно правозащитников обвинили в том, что они незаконно собирали показания у украинцев, которые находились в фильтрационных лагерях захватчиков.

Однако Amnesty International опровергла соответствующее заявление Центра стратегических коммуникаций Украины.

Позже стало известно, что организация привлечет независимых экспертов для проверки скандального документа.

Уже в новом докладе о войне в Украине Amnesty International обвинила Россию в преступлении против человечества.

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