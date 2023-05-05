НАТО лучше поддержать Украину, ускорив ее вступление в ЕС, и вооружить ее из арсеналов и заводов союзников.

Хотя Украина действительно принадлежит Западу и должна вступить в ЕC, есть более веские причины не разрешать ей вступать в НАТО в качестве полноправного члена с защитой согласно Статье 5 Альянса.

Как пишет Bloomberg, дать Украине официальное приглашение в альянс, в то время как она уже находится в состоянии конфликта с Россией, обладающей ядерным оружием, было бы рискованным шагом.

"Путин - хулиган и агрессор, и ему не нужны провокации, чтобы угрожать или нападать. Он понимает только сдерживание, выраженное на языке силы и военной доблести. Именно для этого, как оказалось, и существует НАТО. Однако, присоединение к союзнику, на которого уже напали, вовлечет в конфликт всех членов НАТО и будет иметь непредсказуемые сценарии эскалации, что может привести к Третьей мировой войне. Положение о взаимной обороне в статье 5 подразумевает автоматизм, не похожий на автоматизм других альянсов, предшествовавших Первой мировой войне. Тогда, по недомыслию европейских лидеров, каскад договорных обязательств превратил спор между Австро-Венгрией и Сербией в континентальный, а затем почти глобальный ад", - пишет аналитик Андреас Клут.

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Он считает, что поэтому для НАТО лучше поддержать Украину, ускорив ее вступление в ЕС, и вооружить ее из арсеналов и заводов союзников по НАТО.

"Альянс не должен вступать в войну на стороне Украины, а членство в НАТО означало бы именно это. Гарантии безопасности и мира для Украины важны, но их нужно решать после завершения войны. Они обязательно станут одним из главных пунктов мирных переговоров между Киевом, Москвой и их посредниками", - добавил эксперт.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция обнародовали заявление, в котором обязались поддерживать путь Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.

Премьеры Польши, Чехии и Словакии призвали создать для Украины четкую схему получения членства в Альянсе, а также предоставить гарантии безопасности.

Президент Владимир Зеленский понимает, что Украина не сможет вступить в НАТО во время войны. Он считает, что друзья Украины поддержат ее и захотят видеть в НАТО.

"Но действительно мы реалисты, мы понимаем, что не будем в НАТО во время войны. Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал о том, что после войны мы станем членами НАТО", - подчеркнул президент.