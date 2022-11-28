Аналитик уверен, что в перспективе ключевую роль будет играть Катар.

Сейчас Катар сильно наращивает газодобычу, готовясь полностью вытеснить Россию с европейских газовых рынков, при этом США тоже не остаются в стороне.

Подробности прозвучали от эксперта в сфере энергетики Юрия Корольчука в новом выпуске программы "Аргумент".

"Пока главный игрок - это США, но опять-таки у них очень интересно, у них все зависит от конъюнктуры. То есть если рынок Азии интересный, там цена всегда была высокая, они туда-сюда поставляют, если наоборот - они в Европу. Сказать однозначно нельзя, что американский газ заменит даже часть газа российского, потому что это очень большая часть, это очень много на самом деле", - сказал эксперт.

Он уверен, что в перспективе ключевую роль будет играть Катар.

"Они там развивают свою добычу, они уже туда подтягивают разные компании: американские и европейские. Германия будет разведывать месторождение, они ожидают где-то 40 млрд кубометров. Через 10 лет они могут заместить Россию, это реально", - пояснил Корольчук.

Аналитик считает, что другие мировые поставщики не смогут полноценно заменить поставки газа для ЕС.

"В Азербайджане не могут так сильно увеличить добычу из-за ограниченй трубопроводов. Алжир декларирует, но пока по факту тоже неизвестно насколько там готовы добывать - где-то до 10 миллиардов кубометров. У Норвегии проблема в том, что у них сложная добыча на шельфе и она дорогая", - добавил он.

Российский газ в ЕС

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все больше мировых стран отказываются от российских энергоресурсов.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон заявил, что ЕС окончательно стал независимым от поставок природного газа из России. Он подчеркнул, что РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в связи с чем ЕС приобрел 155 млрд кубометров из других источников.

24 ноября министры энергетики стран-членов Евросоюза на встрече договорились, что из контрактов на совместную закупку будет исключен российский газ.