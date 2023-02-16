Сергей Грабский отметил, что в РФ американцы подвергаются преследованию.

Граждан США и стран Европейского союза предупредили о необходимости выехать из Беларуси и Российской Федерации. Это связано с тем, что Польша закрыла почти все сухопутные пункты пропуска.

"Угроза из Беларуси существует перманентно. Я бы обратил внимание на то, что Польша как страна Евросоюза закрыла несколько пограничных переходов на польско-булорусской границе, оставив один переход. Даже объективно без каких-либо угроз возможность выехать из страны через сухопутные коридоры значительно уменьшилось", - рассказал военный эксперт Сергей Грабский в комментарии ТСН.

При этом он отметил, что возможности эвакуации иностранцев из Беларуси ограничены еще и тем, что в стране ограничены полеты в другие страны.

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"Куда ехать? В Москву? Подвергать себя опасности? Зачем? Там, кажется, нужно оформлять выездную визу или что-то такое - это дополнительные трудности. Поэтому с точки зрения здравого смысла любая страна Евросоюза должна сказать своим гражданам: "Уважаемые друзья, возможность вашей эвакуации значительно ограничивается. Мы рекомендуем вам покинуть эти страны, потому что вам нечего там делать", – объяснил эксперт.

Кроме того, он считает, что в случае с гражданами США ситуация усугубляется тем, что их преследуют в России.

"С вопросом Соединенных Штатов там есть проблемы с преследованием граждан США. И это может создать определенные проблемы. Государственный департамент США хотел бы снизить вероятность привлечения к каким-то процессам, где встанет вопрос примитивного торга", - указал Грабский.

Также она напомнил, что Франция выступила с похожим обращением к своим гражданам. По его мнению, территория Беларуси может быть использована для проведения наступательной операции, но для этого нужно как минимум несколько месяцев.

Призыв к иностранцам покинуть Беларусь и РФ - что известно

Посольство США призвало своих граждан не приезжать в Россию и срочно оставить ее из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину.

В свою очередь Франция призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси из-за нового наступления российских оккупантов на Украину.

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