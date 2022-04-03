Выдача ордера не означает, что Путина арестуют: если он останется в России – это никогда не случится.

Бывший прокурор трибунала ООН Карла дель Понте, которая вела дела о геноциде в Руанде и Югославии, призвала выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина.

Об этом она заявила в интервью Le Temps.

Карла дель Понте назвала главу Кремля "военным преступником", которого надо немедленно привлечь к уголовной ответственности за военные преступления.

С этой целью она призвала своих коллег выдать ордер на арест Путина.

"Это единственный существующий инструмент, который позволяет арестовать виновника в военном преступлении и отдать его под трибунал. Выдача ордера не означает, что его арестуют: если он останется в России – это никогда не произойдет. Однако он не сможет покинуть страну, и это уже будет важным сигналом того, что против него выступают", - сказала прокурор.

По ее словам, следствие должно найти доказательства, которые будут разоблачать высокопоставленных политических и военных руководителей.

Однако у правоохранителей могут возникнуть сложности, чтобы добраться до верхушки иерархической цепи. В таком случае следствие должно установить, кто отдавал приказы и планировал преступления.

16 марта суд в Гааге постановил, чтобы Россия немедленно прекратила войну против Украины. В то же время судьи отвергли пропагандистский тезис россиян, которым они спекулировали перед вторжением, о якобы "геноциде" русскоязычных.

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