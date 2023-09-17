Новоизбранный Драгоне также долгое время будет оставаться начальником штаба обороны Италии.

Начальники генеральных штабов НАТО согласились продлить мандат нынешнего главы военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра еще на 6 месяцев. Также был избран преемник – им станет начальника Генштаба Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

В пресс-центре НАТО отмечают, что во время переизбрания начальники генеральных штабов альянса ссылались на "необходимость непрерывности руководства в нестабильном климате безопасности и в условиях наибольшего усиления коллективной обороны альянса со времен холодной войны". Драгоне также сможет продолжать исполнять обязанности начальника штаба обороны Италии-до ноября 2024 года.

Комментируя свое избрание, ддмирал Драгоне произнес слова поддержки Украине.

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"От имени Италии я имею большую честь получить это престижное назначение, которое я буду выполнять с безоговорочной преданностью успеху Атлантического альянса и утверждению его основополагающих ценностей, свободы и демократии. НАТО сможет предложить свою полную поддержку Украине и вызовам, которые нависают в международном масштабе", – говорится в сообщении.

Напомним, председатель Военного комитета НАТО выступает в качестве главного военного советника генерального секретаря и руководит повесткой дня и обсуждения в комитете.

Отставка генсека НАТО - что сообщалось

В феврале 2023 года Йенс Столтенберг, который с 2014 года занимает должность генсека НАТО, сообщил, что уйдет в отставку после окончания своей каденции в октябре. В СМИ появлялась информация о том, что он может возглавить Международный валютный фонд.

На протяжении многих месяцев продолжались дискуссию о возможном преемнике Столтенберга, но вскоре стало известно, что лидеры НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок его полномочий, как уже сделали в прошлом году на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В июле в Альянсе приняли решение продлить действие полномочий действующего генсека еще на один год. Издание FT отмечало, что такой шаг приведет к тому, что задача выбрать нового генсека ляжет на плечи президента США Джо Байдена, поскольку именно США принимают следующий саммит НАТО в апреле 2024 года.

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