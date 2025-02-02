В частности оппозиция заявила об отставке Мелони после неудачи ее миграционного плана.

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони раскритиковали после того, как итальянские судьи в третий раз отклонили ее план принимать в Албании до 3 тысяч искателей убежища в месяц, пишет Politico.

В частности корабль береговой охраны возвращает 43 африканских и южноазиатских мигрантов из центра содержания в албанском городе Гядер в итальянский порт Бари по приказу Римского апелляционного суда. В пятницу в суде постановили, что эти лица, просьба которых о предоставлении убежища была отклонена, не могут содержаться за границей.

"Джорджа Мелони должна уйти в отставку. Центры в Албании не работают и не будут работать. Они являются громким провалом", - отметила в интервью итальянским СМИ Элли Шлейн, лидер левой Демократической партии, жалуясь на то, что проект уже стоит около 1 миллиарда евро.

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В то же время Риккардо Маги из либеральной партии "Больше Европы" отметил, что решение суда является "подтверждением того, что центры содержания под стражей в Албании работают в условиях полной нелегальности и являются надгробием для миграционной политики правительства Мелони".

"Согласно решению суда, тот факт, что страны происхождения мигрантов являются потенциально опасными, делает их непригодными для участия в программе ускоренной обработки, целью которой является быстрая депортация тех, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены", - пояснили в Politico.

Джорджа Мелони - последние новости

Ранее премьер-министр Италии спрогнозировала, будет ли Трамп помогать Украине. По ее словам, маловероятно, что республиканец будет склонять Киев к переговорам на невыгодных условиях.

В то же время Джорджа Мелони высказалась о скандальных претензиях Трампа на Гренландию. Она отметила, что воспринимает комментарии избранного лидера США как послание другим крупным мировым игрокам, а не как "враждебную претензию".

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