Также госсекретарь объяснил, почему России нельзя спустить с рук ее агрессию против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что США заинтересованы в справедливом и прочном мире в Украине. Он также выразил уверенность в том, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне.

Как сообщает CNN, Блинкен подчеркнул, что любой мир должен соответствовать принципам Устава ООН. Кроме того, в интересах всех стран убедиться, что попытка России захватить силой украинские территории не будет валидирована.

"Если мы это сделаем, мы откроем ящик Пандоры во всем мире, и каждый потенциальный агрессор сделает вывод, что "если России это сошло с рук, и нам может сойти с рук. И это не в чьих-то интересах, потому что это рецепт для мира конфликтов", – отметил госсекретарь США.

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В то же время он добавил, что прочный мир означает, что Украина будет иметь инструменты, чтобы остановить попытки агрессии до ее эскалации в будущем. Мир должен "сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что Россия просто не повторит нападение через год, пять лет спустя".

"Поэтому даже когда мы делаем все возможное, чтобы предоставить Украине помощь, которая ей сейчас нужна для борьбы с российской агрессией, мы должны думать – и мы думаем – о том, каким будет послевоенное будущее, чтобы гарантировать безопасность и стабильность для украинцев, а также безопасность и стабильность в Европе", – пояснил он.

Блинкен добавил, что США "нисколько не сомневаются в победе и успехе Украины".

"И для этого есть простая, веская причина – независимо от чего-либо другого, включая поддержку, которую мы оказываем. Самая большая единственная разница заключается в том, что украинцы борются за собственную страну, за свое будущее, за свою землю. Россияне – нет", – резюмировал госсекретарь США.

Война в Украине: какой будет победа

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что победа Украины в войне с Россией будет означать не только освобождение украинских территорий, но и такое усиление Вооруженных сил, чтобы Россия больше никогда не имела возможности напасть на Украину.

При этом 85% опрошенных украинцев считают, что победой в войне над РФ будет освобождение всех территорий Украины включительно с временно оккупированными Крымом и Донбассом.

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