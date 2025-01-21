По словам политика, Канада и США это уже проходили.

Канада готова нанести ответный удар, если администрация президента США Дональда Трампа введет пошлины на импорт канадских товаров с 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Politico.

"Мы знаем, что если Соединенные Штаты собираются увеличить количество рабочих мест, производство и экономический рост, им понадобится больше энергии, больше ресурсов, все - от пиломатериалов и бетона до стали и алюминия и критически важных минералов, которые являются важными ингредиентами экономики будущего", - подчеркнул политик.

По словам Трюдо, он поддерживает идею выравнивания тарифов доллар к доллару.

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"Это то, что мы обязательно будем рассматривать", - заверил он.

В издании напомнили, что Трамп обещал, что одним из его первых шагов будет введение 25% тарифов. Также он заявил, что меры могут появиться уже 1 февраля, однако в указе говорилось, что может пройти немного времени, прежде чем будут введены какие-либо пошлины.

По словам премьер-министра, такая путаница могла быть преднамеренной тактикой для переговоров.

"Дональд Трамп, как всегда, умеет вести переговоры и сделает все возможное, чтобы вывести своих партнеров по переговорам из равновесия. Мы это уже проходили. Во время первого срока пребывания президента Трампа на посту он объявил о вызовах для наших торговых отношений, которые мы смогли преодолеть", - отметил Трюдо.

Канада и США - последние новости

Как писал УНИАН, Канада собирается ввести пошлины на товары из США на $105 миллиардов. По информации Bloomberg, страна это сделает, если новоизбранный президент США Дональд Трамп первым введет пошлины на канадские товары.

Также издание сообщало, что Канада готовится к торговой войне с США. В частности администрация Джастина Трюдо все еще надеется избежать такого сценария, и доказала, что серьезно относится к обеспокоенности США относительно безопасности границ.

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