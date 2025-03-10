В издании подчеркнули, что именно российский диктатор может остановить войну в любой момент.

Приверженность президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину имеет давнюю историю. Об этом пишет историк и биограф Макс Бут для The Washington Post.

Он напомнил, что во время первого срока близость Трампа к РФ сдерживали такие назначенцы, как Джим Мэттис, Джон Болтон и Г.Р. Макмастер. В частности, первая администрация Трампа начала предоставлять Украине оружие, такое как ракеты Javelin, а также усилила санкции, которые ввел Конгресс.

В то же время уже на втором сроке Трамп назначил других людей, которые разделяют его позицию оправдывать Кремль.

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"Государственный секретарь Марко Рубио как-то назвал Путина "гангстером" и "головорезом". Совсем недавно, после встречи с российскими представителями в Саудовской Аравии, он восхвалял "невероятные возможности, которые существуют для партнерства с русскими"", - подчеркнул историк.

По его словам, сейчас своей политикой Трамп, вероятно, проводит самый впечатляющий разворот в истории внешней политики США.

"Трамп ведет себя так, будто Зеленский, а не Путин, является главным препятствием на пути к миру, хотя Путин может прекратить войну в любой момент, просто выведя свои войска с украинской территории", - отметил биограф.

Известно, что Трамп заявил, что Путин "хочет закончить войну" и даже похвалил диктатора за то, что он "более щедрый, чем должно быть".

"Мне, честно говоря, все труднее иметь дело с Украиной", - сказал президент США.

В свою очередь Бут отметил, что Зеленский четко дал понять, что его страна стремится к миру, однако любое соглашение должно включать гарантии безопасности, чтобы предотвратить будущее нападение РФ.

"Путин, наоборот, не дал никаких признаков того, что он готов остановить свое вторжение - да и зачем ему это делать, когда главный сторонник Украины отрезал Киев от мира? На прошлой неделе мать погибшего российского солдата сказала Путину, что Россия не должна "идти ни на какие уступки". Путин ответил: "Мы и не планируем этого делать"", - отметил эксперт.

Автор материала считает, что Трамп переориентировал политику США в пророссийском направлении. Также он процитировал австралийского генерала-майора в отставке Мика Райана, который отметил, что "режим Трампа-Маска-MAGA (лозунг политической кампании Трампа во время выборов "Сделаем Америку великой снова" - УНИАН) сейчас действует как союзник России".

Политика администрации Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его страна может возобновить поставки оружия Украине. По его словам, разблокирование помощи может произойти, если переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии пройдут успешно.

В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что теперь и у России "нет козырей". Он отметил, что такая же ситуация и с Украиной, поэтому им нужно заключить мирное соглашение.

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