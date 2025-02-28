В то же время он не стал обещать никаких гаантий безопасности, которых хотят европейские союзники Украины.

Президент США Дональд Трамп занял более благожелательную позицию в отношении Украины во время встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в четверг. В то же время, как пишет The Wall Street Journal, он не стал обещать Киеву гарантий безопасности, которых хотят европейские союзники.

Так, Стармер попытался привлечь США к миротворческой миссии на Украине. Однако Трамп неоднократно заявлял, что будет рассматривать такие варианты только после того, как между Москвой и Киевом будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

"Я уверен, что если мы заключим сделку, то она будет соблюдена", - сказал он в Овальном кабинете, добавив, что его подход будет "доверять и проверять".

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В то же время Трамп смягчил некоторые из своих самых резких критических высказываний в адрес Украины, заявив, что "не может поверить", что когда-то назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором", и пообещав помочь Киеву отвоевать у России как можно больше захваченных территорий.

Как отмечает WSJ, это может снизить напряженность в преддверии встречи Трампа с Зеленским, которая состоится в пятницу. "Мы отлично поладим. Я очень уважаю его", - сказал Трамп о Зеленском.

В то же время Стармеру удалось улучшить мрачные настроения между Вашингтоном и европейскими столицами из-за различий во взглядах на прекращение войны в Украине.

"Вы пытаетесь найти несуществующий разрыв между нами. Мы самые близкие нации, и сегодня у нас были очень хорошие дискуссии", - сказал он после встречи, отвечая на вопросы о позиции Трампа в отношении войны и общей внешней политики.

Как напоминает издание, украинский лидер Владимир Зеленский, стремясь сохранить заинтересованность США в защите своей страны, согласился подписать соглашение, предоставляющее американским компаниям доступ к украинским редкоземельным материалам.

Однако высокопоставленный американский чиновник заявил в четверг, что соглашение с Украиной не включает никаких конкретных обещаний по финансированию будущих боевых действий и не обязывает размещать американский персонал в регионе.

При этом британские чиновники говорят, что Стармер считает, что убеждение Трампа имеет решающее значение. Один из британских чиновников признал, что оборона Европы и Украины будет отчасти зависеть от США и их готовности поддержать созданные ими средства сдерживания.

Заявления Трампа о войне в Украине

Ранее президент США заявил, что война в Украине завершится "или очень скоро, или вообще никогда".

По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну". Трамп добавил, что следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

В то же время за несколько дней до этого он впервые допустил, что не сможет достичь мира в Украине. Он отметил, что сделает все возможное, чтобы заключить "лучшее соглашение для обеих сторон".

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