Это письмо от китайского правителя кандидат в президенты получил после того, как его подстрелили в ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Руководитель Китая Си Цзиньпин написал записку кандидату в президенты США Дональду Трампу после того, как на его жизнь было совершено покушение неделю назад. Об этом Трамп заявил в субботу на одном из предвыборных митингов, его слова приводит Reuters.

"[Си] написал мне замечательную записку на днях, когда он узнал о том, что произошло", - сказал Трамп толпе в городке Гранд-Рапидс, штат Мичиган.

Трамп упомянул письмо Си во время обсуждения экономической политики в отношении Китая, которую он проводил во времена своего президентства.

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"Я очень хорошо поладил с президентом Си", - заверил он.

Бывший президент США также ссылался на сообщения других мировых лидеров, полученные после стрельбы на митинге в Пенсильвании.

Трамп и Китай

Как писал УНИАН, Дональд Трамп в своей публичной риторике часто нападает на Китай, подчеркивая, что именно это государство представляет угрозу для США, а вовсе не Россия.

Только в начале этого месяца Трамп и его главные советники по внешней политике пригрозили президенту Китая, что будут проводить более агрессивную политику США в отношении Китая. В частности они упомянули масштабное наращивание военной мощи США в Азии и пошлины на китайский импорт.

Вместе с тем Трамп намекнул, что вовсе не обязательно США при его правлении будут защищать Тайвань от возможного китайского вторжения. В частности он сослался на то, что Тайвань должен платить Америке за безопасность.

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