Очевидец стрельбы сказал, что видел парня с винтовкой и рассказал о нем правоохранителям.

Экс-президент США - республиканец и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, находится в центре внимания после того, как на предвыборном мероприятии произошла стрельба в его сторону, в результате которой есть жертва.

По словам очевидцев, злоумышленник мог стрелять из одноэтажного здания, которое находится справа от сцены, с которой выступал политик, пишет "BBC NEWS Украина". Один из свидетелей стрельбы рассказал, что "заметил подозрительную личность, которая ползала на крыше здания примерно через пять минут после того, как Трамп вышел на сцену". Мужчина утверждает, что указал правоохранителям на этого человека.

Очевидец сказал BBC News, что видел на крыше здания парня с винтовкой. "Я стою там и показываю на него, знаете, две или три минуты. Секретная служба смотрит на нас... Я показываю на эту крышу, просто стою там... И следующее, что вы знаете, прозвучало пять выстрелов", - добавил собеседник.

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В Штатах на предвыборном митинге в Пенсильвании прозвучали выстрелы в тот момент, когда выступал Дональд Трамп. Жертвой стрельбы стал один участник мероприятия. Злоумышленника нейтрализовали правоохранители. После стрельбы на лице Трампа заметили кровь. Позже стало известно, что экс-президента обследовали в медучреждении, и с ним все хорошо.

Американский президент и конкурент Трампа на предстоящих выборах главы Штатов Джо Байден прокомментировал смертоносный инцидент - сказал, что в Америке нет места такому насилию.

Позже на выстрелы в Трампа отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Лидер украинцев пожелал американскому государству стать сильнее после случившегося.

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