Без дешевых рабочих рук мигрантов Америку ждет экономический кризис и инфляция.

Если президент США воплотит свое обещание о депортации всех нелегальных мигрантов, американская экономика упадет на 8%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов.

"Иммиграционная политика президента Дональда Трампа, вероятно, будет иметь разрушительное влияние на рост и прибыли Корпоративной Америки, но инвесторов это еще не смутило - в основном потому, что они не верят, что он полностью выполнит свои планы", - говорится в публикации.

По мнению аналитиков, массовые депортации, вероятно, нанесут болезненный удар по самым разным отраслям экономики США - туристическому сектору, сфере услуг, некоторым секторам сельского хозяйства, производству продуктов питания, промышленности и строительству.

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Впрочем, среди специалистов бытует мнение, что в своих действиях Трамп все же будет оглядываться на ключевые показатели экономики, в частности на биржевые индексы, чтобы действительно не навредить экономике.

"Люди очень быстро забывают, что часто разговоров гораздо больше, чем реального выполнения. Поэтому мы не хотим чрезмерно экстраполировать то, что может быть краткосрочной вспышкой", - сказал главный инвестиционный директор Parnassus Investments Тодд Алстен, комментируя первые новости о депортации нелегалов.

Помимо склонности Трампа давать чрезмерные обещания, которые невозможно выполнить, аналитиков также несколько успокаивает тот факт, что многие его действия будут заторможены в судах и столкнутся с проблемами финансирования, поскольку сам же Трамп обещал сократить федеральные расходы.

По оценкам стратегов Jefferies LLC, в теории Трамп может депортировать по 1-2 миллиона нелегалов в год. Но это совсем не то же самое, что быстрая депортация 11 миллионов человек. Именно столько нелегалов, как считается, проживают в США.

Если же предположить, что Трамп действительно выгонит из страны 11 миллионов низкооплачиваемых рабочих, это сократит валовой внутренний продукт Америки на 8%, показывает анализ Bloomberg Economics. Это приведет к падению производства в отраслях, где значительный объем работы выполняют дешевые рабочие руки. Чтобы их заменить, предприятия будут вынуждены увеличивать зарплаты, что приведет к удорожанию их товаров и услуг. Это вызовет волну инфляции.

Трамп нацелился на мигрантов-нелегалов

Как писал УНИАН, накануне своей инаугурации Трамп анонсировал крупнейшую депортацию в истории США. По его словам, безопасность границ займет видное место в его первых указах.

И действительно, сразу после возвращения в Белый Дом Трамп отдал приказ о закрытии южной границы США и о начале депортации нелегальных мигрантов.

Первые партии нелегальных мигрантов начали вывозить самолетами в Мексику. После того, как Колумбия отказалась принять самолет с мигрантами-колумбийцами, Трамп ввел санкции против этой страны.

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