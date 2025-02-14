Ни первые, ни вторые почему-то не соглашаются на его простые миротворческие предложения.

Главным препятствием на пути Дональда Трампа к Нобелевской премии мира, похоже, являются украинцы и палестинцы. Об этом пишет внешнеполитический обозреватель Washington Post Ишаан Тарур.

Журналист в частности вспомнил странное желание президента США депортировать палестинцев из сектора Газа в соседние арабские страны. На месте разрушенного города Трамп хочет построить курортную зону. Эту идею отвергли как сами палестинцы, так и Египет с Иорданией, куда Трамп предлагал их отправить.

Вторая скандальная тема - разговор Трампа с Путиным на этой неделе, который многих смутил. В Европе, и в частности в Украине боятся, что эти двое могут договориться между собой о таком мире в Украине, который будет невыгодным для самих украинцев.

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"Ваши политики потеряли достоинство. Предательство Украины после [бегства американцев из] Афганистана [в 2021 году] будет иметь катастрофические последствия для восприятия Америки в мире", - цитирует журналист неназванного украинского военного.

Ишаан Тарур предполагает, что Трампа не слишком смущают такие опасения. Для американского президента интереснее украинские ископаемые ресурсы.

"Политические стремления палестинцев не имеют значения для Трампа, политические тревоги украинцев тоже не имеют значения - к большому удовольствию ... Кремля", - пишет обозреватель.

Перспективы мира в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня президент Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что не будет встречаться с Путиным, пока не согласует общую позицию Украины и стран-партнеров. Он подчеркнул, что США должны выступать на стороне Украины, а не как нейтральный посредник.

Позже состоялась встреча Зеленского с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, по итогам которой украинский лидер отметил необходимость реальных гарантий безопасности Украины после окончания войны.

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